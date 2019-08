W 2. rundzie US Open 2019 Kamil Majchrzak (94. ATP) pokonał Pablo Cuevasa (53. ATP.) 6:7(3), 6:4, 2:6, 6:4, 6:1. To życiowy sukces polskiego tenisisty - piotrkowianin awansował do 3. rundy wielkoszlemowego turnieju po raz pierwszy w karierze. W 1. rundzie Majchrzak poradził sobie z Chilijczykiem Nicolasem Jarry'm (74. ATP) 6:7(2), 7:6(5), 7:6(6), 1:6, 6:4.

Teraz 23-latek zmierzy się z Grigorem Dimitrowem, czyli najbardziej utytułowanym tenisistą w historii Bułgarii. W 2017 r. urodzony w Chaskowie zawodnik był 3. rakietą światowego rankingu. 28-latek ma na koncie m.in. półfinały US Open (2014 r.), Australian Open (2017 r.) i zwycięstwo w ATP Finals 2017. W tym momencie Dimitrow plasuje się na 78. miejscu w rankingu ATP.

W 1. rundzie US Open 2019 Dimitrow pokonał Andreasa Seppiego (77. ATP). Kolejnego meczu nie musiał już rozgrywać, bowiem jego rywal - Borna Corić - zrezygnował z rywalizacji w wyniku kontuzji.

Kamil Majchrzak - Grigor Dimitrow, US Open 2019. Sprawdź, gdzie oglądać transmisję meczu 3. rundy nowojorskiego turnieju. TV, stream online, na żywo

Transmisję piątkowego meczu Kamila Majchrzaka z Grigorem Dimitrowem obejrzymy na antenie Eurosportu 1 lub Eurosportu 2. W internecie polsko-bułgarski pojedynek będzie można śledzić na stronie eurosportplayer.com, w aplikacji Eurosport Player oraz na platformach: Ipla, NC+ GO i Player.pl. Tenisiści powinni rozpocząć spotkanie o godz. 20:30-21:00 polskiego czasu.