barrator 2 godziny temu Oceniono 6 razy 4

Polemizowałbym, czy to był taki drobny uraz. Cuevas od połowy czwartego seta już nie mógł za bardzo dobiegać do piłek, chyba że wolnym truchtem. Jednak gdyby Kamil nie wygrał drugiego seta, to do czwartego w ogóle by nie doszło, także nie twierdzę, że zwycięstwo dostał za free.