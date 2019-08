Wojciech Fibak o Idze Świątek:

Iga Świątek (49. ATP) zagra w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open z Anastasiją Sevastovą z Łotwy (11. ATP). Mecz początkowo planowany był na środowy wieczór (polskiego czasu), ale z powodu deszczu został przełożony na czwartek. Jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego to Polka wyjdzie na kort ok. godz. 17 naszego czasu. O tej samej godzinie swoje spotkanie powinien rozpocząć Kamil Majchrzak (94. ATP), który w drugiej rundzie US Open zagra z Pablo Cuevasem z Urugwaju (53. ATP). Na czwartek zaplanowano również mecz Magdy Linette. Polka zagra w drugiej rundzie zagra z liderką światowego rankingu Naomi Osaką. Początek meczu zaplanowano na godz. 18.30.

Iga Świątek nie dała szans rywalce w 1. rundzie US Open

W poniedziałek Iga Świątek (49. WTA) zameldowała się w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. 18-letnia Polka nie dała żadnych szans Serbce Ivanie Jorović (93. WTA), zwyciężając 6:0, 6:1. Z kolei Anastasija Sevastova pokonała w poprzedniej rundzie Eugenie Bouchard (119. WTA) 6:3, 6:3. Łotyszka rozstawiona jest w tegorocznym US Open z "12".

29-latka znajduje się obecnie w niezłej formie, bowiem pod koniec lipca zwyciężyła w turnieju Baltic Open 2019 rozgrywanym w Jurmale. Przypomnijmy, że w finale Sevastova wygrała z Katarzyną Kawą 3:6, 7:5, 6:4. Przed rokiem rywalka Świątek dotarła aż do półfinału nowojorskiej imprezy.