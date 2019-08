Nick Kyrgios awansował do drugiej rundy US Open pokonują Steve'a Johnsona 6:3, 7:6 (7-1), 6:4. Po meczu jeden z dziennikarzy zapytał kontrowersyjnego tenisistę o rekordową karę za zachowanie w Cincinnati. Tenisista za swoje skandaliczne zachowanie w Cincinnati otrzymał 113 tysięcy dolarów grzywny. To najwyższa kara przyznanych w tenisie w ostatnich latach.

Kolejne skandaliczne słowa Kyrgiosa

- Za co dostałem te grzywnę? Dlaczego mówimy o czymś, co wydarzyło się trzy tygodnie temu, skoro własnie pokonałem kogoś w pierwszej rundzie US Open - irytował się tenisista na pytanie o skomentowanie swojej kary. I dodał: ATP i tak jest skorumpowane. W ogóle się na tym nie koncentruje.

Wydaje się, że Kyrgios dał tymi słowami kolejne podstawy do zawieszenia. Warto przypomnieć, że już ostatnio ATP zastanawiało się nad ewentualnym zawieszeniem zawodnika, ale pozwolono mu rozegrać ostatni turniej wielkoszlemowy w tym sezonie.

Rekordowa kara dla Kyrgiosa

Podczas meczu z Rosjaninem Karenem Chaczanowem dał popis, za który musiał sporo zapłacić. Pierwszego seta Australijczyk wygrał 7:6 (3), ale w drugim otrzymał ostrzeżenie od sędziego głównego, Fergusa Murphy'ego. Arbiter uznał, że Kyrgios celowo spowalnia grę przy własnym serwisie. Uwaga ta rozwścieczyła tenisistę z Canberry. - Chcesz mi powiedzieć, że Rafa [Nadal - przyp. red.] gra bardzo szybko. Tak szybko podczas każdego swojego serwisu? To hańba - kłócił się z sędzią Kyrgios. Kilka minut później Australijczyk poprosił arbitra o przerwę toaletową, ale nie uzyskał na nią zgody. Nie przejął się tym, wziął ze sobą dwie rakiety i udał się do szatni. Kamery uchwyciły, jak na korytarzu rozwalił obie rakiety, a następnie wrócił na kort.

Kyrgios został ukarany karami za ogólną nieprzyzwoitość, nadużywanie piłek, słowne nadużycia wobec sędziego, a także samowolne opuszczenie boiska i aż cztery niesportowe zachowania podczas wspomnianej porażki w drugiej rundzie z Karen Chaczanow .