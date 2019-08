rasowytrybunludu 27 minut temu Oceniono 2 razy 2

Idzie to w zlym kierunku. Chimerycznosc pana Tsitsi to zadna nowosc jednak przy jego talencie nie wypada po prostu w I rundzie polec z takim przeciwnikiem(tak,przy calym szacunku dla Rublowa Grek ma umiejetnosci na innym poziomie). To samo Thiem. Liczylem na niego a tutaj powtorka z Wimbledonu,jeden mecz i wylatuje ze stawki. Jesli ma zastapic Nadala na maczce to z taka monotematycznoscia i nie radzeniem sobie na pozostalych nawierzchniach czarno to widze. Tenis caly czas czeka i potrzebuje nastepcow Wielkiej3 a tymczasem caly czas to samo rozczarowanie. Coraz bardziej jestem pesymista odnosnie przyszlosci dyscypliny. Bez nowych herosow zle sie to zapowiada