Po poniedziałkowych z udziałem czterech reprezentantów Polski , we wtorek do rywalizacji w US Open przystąpi Magda Linette. Niedawna triumfatorka turnieju Bronx Open 2019 zmierzy się z Australijką Astrą Sharmą, finalistką Australian Open 2019 w grze mieszanej. Spotkanie 1. rundy wielkoszlemowej imprezy obejrzymy w telewizji Eurosport.

JEAN-FRANCOIS BADIAS/AP