Iga Świątek ma apetyt na sukces. "Na pewno ma duże rezerwy":

REKLAMA

W najciekawszym poniedziałkowym meczu US Open Serena Williams (8. WTA) nie dała najmniejszych szans Marii Szarapowej (87. WTA). Amerykanka wygrała bardzo gładko - 6:1, 6:1. Spotkanie trwało równo godzinę, a Rosjanka pięć razy została przełamana przez Williams. Szarapowa w całym meczu miała tylko dwa break pointy. Rosyjska tenisistka nie może wrócić do formy po kontuzjach i przerwie spowodowanej wpadką dopingową. Serena Williams w 2. rundzie US Open zmierzy się ze swoją rodaczką, 121. na świecie Caty McNally. To spotkanie odbędzie się w środę.

Iga Świątek i Magda Linette wciąż w grze

Z nowojorskiej imprezy odpadła także Magdalena Fręch (221. WTA). 21-letnia Polka przegrała z Niemką Laurą Siegemund (90. WTA) 7:5, 3:6, 4:6. Dla Fręch był to debiut w turnieju głównym w Nowym Jorku, do którego dostała się przez kwalifikacje. W tej sytuacji w turnieju singlistek pozostały jeszcze dwie reprezentantki Polski. Iga Świątek pokonała w poniedziałek Serbkę Ivanę Jorović i awansowała do 2. rundy, w której zmierzy się z Łotyszką, Anastazją Sevastovą. We wtorek w meczu 1. rundy US Open Magda Linette zagra z Australijką Astrą Sharmą.

Pierwszego dnia tegorocznego US Open swoje mecze wygrali m.in. Roger Federer, Daniił Miedwiediew, Ashleigh Barty i Karolina Pliskova.