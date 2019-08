helwiusz pół godziny temu Oceniono 5 razy 5

Ja rozumiem, że Jorović sprawila ciężki zawód swoją grą, ale żeby zaraz nazywać ją Chorwatką? Dla Serba być wziętym za Chorwata to najcięższa obelga (i vice versa).



Kto oglądał mecz, ten wie, że Iga nie zagrala 'kapitalnie', bo rywalka swoją postawą nie dała jej nawet możliwości zabłysnąć. Serbka grała tak słabo, że Iga sprawiala wrażenie, że zaraz zacznie ziewać z nudów. Poprawna, spokojna gra ze strony naszej wystarczyła do miażdżącego zwycięstwa. Na usprawiedliwienie Ivany można powiedzieć, że grała z prawą (grającą) ręką obwiązaną bandażami, więc pewnie coś jej dolegało. Ale po co w takim razie wyszła na kort, zabierając miejsce pełnosprawnym zawodniczkom z listy rezerwowej?



W drugiej rundzie czeka Igę przeszkoda o kilka pieter wyższa. Anastazja Sewastowa to od kilku lat stała członkini klubu WTA Top 20, która właśnie na kortach Flushing Meadows sprawuje się szczególnie dobrze. Dość przypomnieć, że rok temu doszła tam do półfinału, a wcześniej dwa razy zaliczyła "ćwiartkę". Pokonać tę rywalkę będzie Idze dużo, dużo ciężej.