W 1. rundzie US Open (26 sierpnia - 8 września) Iga Świątek zagra z finalistką (zarówno w singlu, jak i deblu) juniorskiego Rolanda Garrosa 2014 - Ivaną Jorović. Serbka to obecnie 93. rakieta światowego rankingu. Najlepszy występ w seniorskim turnieju wielkoszlemowym 22-latka zanotowała podczas tegorocznego Wimbledonu, w którym dotarła do 2. rundy.

Iga Świątek to jedna z wielkich nadziei polskiego tenisa. Eksperci chwalili występ 18-latki w tegorocznym French Open

Tuż przed rozpoczęciem US Open, Świątek wzięła udział w turnieju WTA Premier 5 w Cincinnati. W 2. rundzie amerykańskiej imprezy musiała jednak uznać wyższość Anett Kontaveit (6:4, 6:6 [7-2]). Warszawianka zajmuje 49. miejsce w rankingu WTA.

Poza Świątek, w US Open zobaczymy jeszcze 5 reprezentantów Polski: Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Kamila Majchrzaka, Huberta Hurkacza oraz Łukasza Kubota (debel).

Iga Świątek - Ivana Jorović, US Open 2019. Gdzie i o której obejrzeć mecz 1. rundy? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV poniedziałkowego meczu Igi Świątek z Ivaną Jorović obejrzymy na antenie Eurosportu 1. W internecie spotkanie 1. rundy US Open będzie można śledzić na stronie eurosportplayer.com, w aplikacji Eurosport Player oraz na platformach: Ipla, NC+ GO i Player.pl. Tenisistki powinni pojawić się na korcie nr 6 około godziny 18:30.