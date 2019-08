Hubert Hurkacz wygra w nocy turniej w Winston-Salem. To pierwszy tytu w g堯wnym cyklu ATP dla 22-latka z Wroc豉wia. Hurkacz nie ma czasu na odpoczynek, bo ju w poniedzia貫k zagra w meczu 1. rundy US Open z Francuzem Jeremym Chardym.

Dominik Senkowski: Wygra貫 w sobot pierwszy turniej ATP w karierze.Jakie to uczucie?

Hubert Hurkacz: Bardzo si ciesz z tego sukcesu. Nie mam jednak du穎 czasu na 鈍i皻owanie, bo jestem ju w Nowym Jorku i trenuj przed US Open.

By貫 jednym z faworyt闚 turniejuwWinston-Salem, rozstawiony z nr "3". Przed startem imprezy liczy貫 na pierwszy tytu?

- Jad帷 na ka盥y turniej, stawiam sobie za cel, by go wygra. Tak te by這 i tym razem. W ka盥ym meczu chc poprawia swoj gr i realizowa za這瞠nia przygotowane przez trenera. Ogromnie si ciesz, 瞠 uda這 si nie tylko doj嗆 do fina逝, ale tak瞠 go wygra.

Jeste pierwszym polskim tenisist od 37 lat, kt鏎y wygra turniej ATP. W 1982 roku Wojciech Fibak triumfowa w Chicago.Jak si z tym czujesz?

- Ciesz si, 瞠 w ko鎍u uda這 si przerwa ten okres bez tytu逝 dla Polaka. Mam nadziej, 瞠 m鎩 sukces zainspiruje kolejnych m這dych zawodnik闚 w naszym kraju. Tak瞠 Kamila [Majchrzak - przyp. red.], by wygra sw鎩 pierwszy turniej. Chcia豚ym te, by to zwyci瘰two zach璚i這 dzieci do uprawiania tenisa.

Co ci powiedzia Benoit Paire przy siatce po zako鎍zeniu spotkania fina這wego?

- Gratulowa mi dobrego wyst瘼u. Cieszy si z tego, jak zagrali鄉y. Jest bardzo sympatyczn osob. Fajnie, jak po meczu s造szy si takie s這wa.

W pi徠ek gra貫 w Winston-Salem a dwa mecze, w sobot ci篹ki fina. Teraz ju trenujesz w Nowym Jorku przed US Open. Czujesz si zm璚zony?

- My郵, 瞠 jestem w stanie si zregenerowa. Troch teraz potrenuj w Nowym Jorku, a reszt dnia po鈍i璚 na odpoczynek przed jutrzejszym meczem 1. rundy na US Open.

Jak oceniasz swoje losowanie na US Open? W pierwszym meczu zagrasz z FrancuzemJeremym Chardym. W 2. rundzie mo瞠sz trafi na Stana Wawrink.

- Na razie skupiam si tylko na najbli窺zym meczu z Chardym. Jeszcze nie wiem o nim za du穎. B璠ziemy analizowa jego wyst瘼y. Craig [Boynton, trener Hurkacza - przyp. red.] zna go od wielu lat, jego mocne i s豉bsze strony.

Nie wiem czy wiesz, 瞠 Magda Linette tak瞠 wygra豉 w sobot sw鎩 pierwszy turniej w karierze?

- Tak, s造sza貫m! Bardzo si z tego ciesz. Ona bardzo na to zas逝giwa豉, by wreszcie si璕n望 po pierwszy tytu. Bardzo jej gratuluje.

Zwyci瘰two w turnieju w Winston-Salem to prze這mowy moment w twojej karierze?

- Raczej kolejny kroczek do przodu. Wa積y, ale ma造. Daje mi to du穎 pewno軼i siebie przed nast瘼nymi meczami. Utwierdza tak瞠 w przekonaniu, jak dobr wykonujemy prac z trenerem i ca造m sztabem.