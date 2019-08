hen-live godzinę temu Oceniono 5 razy 3

Ale końcówka tygodnia w tenisie! Kubot/Melo wygrali turniej ATP no ale to normalka, Magda Linette wygrała turniej WTA i to to po raz pierwszy w życiu.Druga Polka po Agnieszce Radwańskiej z wygranym turniejem WTA.Radwańska wygrała 20 turniejów WTA. Teraz czekamy na finał Hurkacza.Gdyby wygrał to był by drugim Polakiem po Fibaku /15 zwycięstw/ który zwyciężył w turnieju ATP.