Wielkie dzięki Redaktorze Wilkowicz za umieszczanie pozycji w rankingu przy nazwiskach zawodniczek i zawodników -mała rzecz, a cieszy, Myślę, że nie tylko jestem za to wdzięczny, ponadto mam nadzieję, że jest to trwała tendencja, a nie jednorazowy "wybryk" :).



To raczej nieprawda, że na korcie nr 2 nie ma kamer, bo ja akurat miałem możliwość obejrzeć mecz Hurkacza na BT Sport TV (BT, to mój dostawca internetu -mieszkam w UK), Linette zresztą też. Magdę Fręch pokazano wczoraj na kanale Eurosport1 Polska.



W Polsce oczywiście nie ma możliwości korzystania z BT Sport, a pewności, że Polsat pokaże mecze Linette i Hurkacza też mieć nie można, ale jest wyjście z tej sytuacji, te mecze można znaleźć w necie, a ściślej na "Jokerze" - trzeba wpisać w wyszuiwarce "Joker stream hunter" i pojawi się strona, wowczas u góry wybieramy dyscyplinę, która nas interesuje, w tym wypadku - tenis, następnie zjeżdżamy kursorem lub myszą w dół i mamy tam wszystkie aktualnie odbywające się na całym świecie turnieje z ITF włącznie. Interesujący nas mecz łatwo odszukać, ponieważ umieszczone są tam nazwiska graczy, wystarczy kliknąć i pojawia się strona z meczem, ale tu uwaga, niech Was nie zrażają wyskakujące okna z rekamami, trzeba je "gasić", to samo, gdy już otworzy wam się strona z konkretnym meczem - zazwyczaj jest to prostokąt z jakąś reklamą po lewej stronie i góry playera. Gasimy najeżdżając na krzyżyk po lewej stronie u góry prostokąta. Reklama nie zniknie od razu po kliknięciu krzyżyka, bo wyskoczą Wam okna z reklamami, najczęściej dwukrotnie,ale trzeba je zamknąć i wreszcie macie upragniony obraz. Zdarza się, że transmisja zostaje przerwana, wówczas powtarzamy operację, wystarczy się cofnąć o jedną stronę, wybrać któryś z linków i znów możemy cieszyć się oglądaniem. I jeszcze jedna uwaga: używałem antywirusa "ESET" i on blokował mi możliwość oglądania ("strona potencjalnie niebezpieczna"),więc wyłączyłem go - Defender wystarczy w zupełności, ale trzeba zamykać okna reklamowe, nie wchodzić w nie, bo można coś podłapać. Sam "Joker" jest bezpieczny. Mam nadzieję, że moje rady się przydadzą. Pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów tenisa. :)