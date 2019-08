Hubert Hurkacz o swojej przyszłości:

Tenisiści i tenisistki czekają już na rozpoczęcie US Open. Nowojorski turniej rusza w najbliższy poniedziałek, 26 sierpnia. Hubert Hukacz (41. ATP) ostatnie dni przed startem wielkoszlemowej imprezy spędza bardzo aktywnie. Występuje w turnieju ATP w Winston-Salem, gdzie w piątek zagrał w ćwierćfinale. Rywalem Polaka był Amerykanin Frances Tiafoe (52. ATP).

Hubert Hurkacz źle zaczął z Tiafoe

Pierwszy set zaczął się bardzo źle dla Hurkacza. Już w pierwszym gemie serwisowym został przełamany. Amerykanin utrzymywał przewagę przełamania, serwując bardzo dobrze. Jedyny słabszy moment jego gry był przy stanie 5:4. Wówczas Polak miał break pointa i mógł wyrównać na po 5. Nie wykorzystał jednak szansy, a chwilę później przegrał 1. partię 4:6.

Drugi set miał przedziwny przebieg. Hurkacz prowadził już 4:0, gdy nagle zaczął grać gorzej. Dał się dogonić Tiafoe, który wyrównał na 4:4. Po chwili Amerykanin mógł nawet prowadzić 5:4, ale wrocławianin obronił dwa break pointy. Do końca seta obaj zawodnicy bronili swoich serwisów i o losach partii zadecydował tie-break. W nim zdecydowanie lepszy był Hurkacz, który wygrał do 1.

Trzeciego seta polski tenisista zaczął w najlepszy możliwy sposób - od przełamania serwisu rywala. Później konsekwentnie utrzymywał swoje podanie, a przy stanie 3:1 ponownie odebrał serwis Tiafoe. Amerykański tenisista nie podjął już walki i przegrał decydującą partię 1:6.

Hubert Hurkacz z pierwszym półfinałem w karierze!

Dzięki zwycięstwu nad Tiafoe Hubert Hurkacz pierwszy raz w karierze awansował do półfinału turnieju ATP. Dotychczas najwyżej zachodził do ćwierćfinałów - w Winston Salem, gdzie gra obecnie, a wcześniej w marcu w Indian Wells oraz w lutym w Dubaju. W spotkaniu o finał zmierzy się z Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem (38. ATP). Pokonał go już w tym roku w Indian Wells 7:6 (7-3), 2:6, 6:3. Mecz ten odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o godzinie 3:00 czasu polskiego.