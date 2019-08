Iga Świątek ma apetyt na sukces. "Na pewno ma duże rezerwy"

Polacy faworytami w 1. rundzie. Potem będzie dużo trudniej

W czwartek w Nowym Jorku odbyło się losowanie drabinki turnieju głównego US Open. Ostatnia tegoroczna impreza wielkoszlemowa rozpocznie się w poniedziałek 26 sierpnia i potrwa do 8 września. Iga Świątek (49. WTA) wylosowała w 1. rundzie Ivanę Jorović. Serbka ma 22 lata i sklasyfikowana jest obecnie na 94. miejscu w rankingu WTA. W Wielkim Szlemie nigdy nie przeszła 2. rundy. Jeśli Świątek wygra, to w kolejnym meczu zmierzy się z lepszą z pary: Eugenie Bouchard (Kanada, 119. WTA) - Anastazja Sevastova (Łotwa, 12. WTA).

Magda Linette (80. WTA) w 1. rundzie zmierzy się z Astrą Sharmą (95. WTA). Australijka ograła Linette w tym roku w Bogocie 6:4, 6:3. 23-letnia Sharma również nigdy nie przeszła poziomu 2. rundy Wielkiego Szlema. Jeśli Linette wygra, to w kolejnym spotkaniu zagra z lepszą z pary: Anna Blinkowa (Rosja, 67. WTA) - Naomi Osaka (Japonia, 1. WTA).

Hubert Hurkacz (41. ATP) w 1. rundzie nowojorskiej imprezy zagra z Francuzem Jeremym Chardym (ATP 74). W ewentualnej 2. rundzie czeka go Stan Wawrinka (24. ATP) lub kwalifikant.

Majchrzak i Fręch wciąż walczą

W kwalifikacjach do US Open walczą wciąż Kamil Majchrzak (94. ATP) i Magdalena Fręch (222. WTA). 23-latek zagra w czwartek w 2. rundzie eliminacyjnej z Hiszpanem Tommym Robredo (184. ATP). Z kolei Fręch w piątek zmierzy się w ostatniej rundzie kwalifikacji z Hiszpanką Paulą Badosa Gilbert (91. WTA). W pierwszej rundzie kwalifikacyjnej do nowojorskiej imprezy odpadła niespodziewanie Katarzyna Kawa.