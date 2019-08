Do stolicy Polski wraca żeński turniej tenisowy. Na razie najmniejszy z możliwych, bo w kategorii WTA Tour 125k. Do ustalenia pozostaje jeszcze miejsce zorganizowania imprezy. Pod uwagę brane są dwie lokalizacje: korty warszawskiej Legii oraz korty Warszawianki. Za organizacją turnieju stoi JW Tennis Support Foundation, której prezesem jest Tomasz Wiktorowski, były trener Agnieszki Radwańskiej.

Były trener Agnieszki Radwańskiej organizuje w Warszawie turniej tenisowy

- Pierwsze spotkanie z WTA mieliśmy w Londynie podczas Wimbledonu, teraz w Nowym Jorku zapadną ostateczne decyzje. Odbędę spotkanie techniczne, po którym mam nadzieję oficjalnie ogłosić informację o nowym turnieju WTA w Polsce - powiedział Wiktorowski w rozmowie z „Rzeczpospolitą", który pracuje także jako komentator telewizyjny.

W tym sezonie zaplanowanych zostało 11 turniejów z kategorii 125 k. Cztery z nich mają pulę właściwie nieco wyższą, bo po 162 tys. dolarów, a należą do amerykańskiego cyklu Oracle Challenger Series. Dwa z nich odbyły się na początku roku w Newport i w Indian Wells. Ostatnie dwa zostaną zorganizowane we wrześniu w New Haven i w listopadzie w Houston. Pozostałe siedem ma pulę 125 tys. dolarów i to właśnie do tej grupy ma dołączyć Warszawa.

Zawody rozgrywane w ramach WTA Tour 125k nie są zaliczane do głównego cyklu rozgrywek WTA. Mimo to, nie rzadko biorą w nich udział dosyć znane zawodniczki. Pierwszy turniej tego sezonu w Newport wygrała Bianca Andreescu.

Warszawę odwiedzały gwiazdy. Znów tak będzie?

W Warszawie żeńskie turnieje tenisowe rozgrywane były od 1995 roku. Wpierw jako Warsaw Cup by Heros, następnie jako J&S Cup do 2007 roku, a na koniec jako Polsat Warsaw Open (2009-2010). W tym czasie stolicę Polski odwiedziły m.in. Amelie Mauresmo, Venus Williams, Maria Szarapowa, Justine Henin, Kim Clijsters i Swietłana Kuzniecowa. To właśnie podczas J&S Cup rozgrywanego na kortach Warszawianki swoje pierwsze wielkie zwycięstwo odniosła Agnieszka Radwańska. W 2006 roku 17-letnia wówczas krakowianka pokonała w 1 rundzie Anastazję Myszkinę, zwyciężczynię Roland Garros 2004. Nowy turniej w Warszawie będzie przede wszystkim szansą dla młodych polskich zawodniczek na zaistnienie w międzynarodowych rozgrywkach WTA.