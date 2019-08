Hurkacz jak Becker. "To może być jego znak rozpoznawczy"

Magdalena Fręch (222. WTA) pierwszy raz w karierze awansowała do 3. rundy eliminacji do US Open. 21-letnia polska tenisistka w 1. meczu kwalifikacyjnym pokonała Chinkę Jia-Jing Lu (189. WTA) 6:3, 6:4 w godzinę i 20 minut.

W kolejnym meczu było jej znacznie trudniej o zwycięstwo. Pojedynek ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą (173. WTA) trwał aż dwie godziny i 11 minut. Polka zwycięzyła po trzech setach (6:2, 5:7, 6:4). W nagrodę wystąpi w finale eliminacji w Nowym Jorku. W decydującym spotkaniu zmierzy się z Hiszpanką Paulą Badosa Gibert (91. WTA). Mecz ten będzie dla Fręch sporym wyzwaniem, bo hiszpańska tenisistka jest zdecydowanie wyższej sklasyfikowana, niż dwie poprzednie rywalki Polki.

Fręch i Majchrzak w grze o US Open

Spotkanie Magdaleny Fręch z Paulą Badosa Gilbert odbędzie się w piątek. W czwartek około godziny 18:30 czasu polskiego w 2. rundzie eliminacji do US Open zagra Kamil Majchrzak (94. ATP). 23-latek w pierwszym meczu wyeliminował Argentyńczyka Carlosa Berlocqa (199. ATP) 6:3, 3:6, 6:3. W kolejnym spotkaniu zmierzy się z Tommym Robredo z Hiszpanii (184. ATP) - byłym 5. zawodnikiem świata (sierpień 2006).

Pewni występu w tegorocznym turnieju głównym US Open są Iga Świątek (49. WTA), Magda Linette (80. WTA) i Hubert Hurkacz (41. ATP). W pierwszej rundzie kwalifikacyjnej do nowojorskiej imprezy odpadła niespodziewanie Katarzyna Kawa.