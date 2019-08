Na co stać Igę Świątek? Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo:

Magda Linette przegrywała w drugim secie już 3:5, ale pokazała wielką wolę walki i wygrała tę partię 7:5. To dało jej awans do drugiej rundy turnieju WTA International w Nowym Jorku (pula nagród 250 tys. dolarów). Kaia Kanepi, która kiedyś była na 15. miejscu w rankingu WTA, zeszła z kortu pokonana, a Linette mogła cieszyć się z czwartej wygranej z rzędu na kortach w Nowym Jorku.

Deszcz pomógł Magdzie Linette

Pierwszy set to dominacja Polki. Linette świetnie serwowała, a do tego potrafiła umiejętnie zmieniać rytm swoich zagrań. Kanepi nie potrafiła odpowiedzieć i przegrała pierwszą partię do dwóch. Drugi set to już zdecydowanie lepsza gra reprezentantki Estonii. Polka miała problemy, ale podniosła się w decydującym momencie. Przy stanie 3:5 Linette wygrała cztery kolejne gemy i awansowała do drugiej rundy. Warto dodać, że w trakcie dziewiątego gema drugiego seta mecz został przerwany z powodu deszczu. Gra została wznowiona po około 30 minutach i to właśnie wtedy Polka zachowała większy spokój, wykorzystała błędy rywalki i wygrała mecz w dwóch setach.

Magda Linette w poprzednich tygodniach odpadła w pierwszej rundzie turnieju w San Jose, a w Toronto i Cincinnati nie przeszła kwalifikacji. W Nowym Jorku w kwalifikacjach nie straciła nawet seta, a o ćwierćfinał powalczy z Aleksandrą Sasnowicz (45. WTA) z Białorusi. Mecz odbędzie się w środę.