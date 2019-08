Carlos Ramos prowadził finał US Open kobiet w zeszłym roku. W decydującym spotkaniu zmierzyły się Serena Williams i Naomi Osaka. Po tytuł sięgnęła Japonka, a do historii przeszło skandaliczne zachowanie Amerykanki. Hiszpański arbiter ukarał ją za tzw. coaching (niedozwoloną komunikację z jej trenerem Patrickiem Mouratoglou) oraz za roztrzaskanie rakiety. Williams kłóciła się z Ramosem, nazywając go kłamcą i złodziejem. Za te słowa otrzymała kolejne upomnienie i w efekcie straciła gema pod koniec drugiego seta. Osaka wygrała ostatecznie 6:2, 6:4.

Amerykańscy kibicie oglądający finał byli tak wściekli na hiszpańskiego sędziego, że ten musiał opuszczać kort pod eskortą policji. Tamtejsza federacja tenisowa miała pretensje do jego pracy podczas spotkania finałowego, ale broniła go Międzynarodowa Federacja Tenisowa. Teraz okazało się, że znany arbiter dostał zakaz prowadzenia meczów sióstr Williams podczas tegorocznego US Open. - Chcemy iść naprzód i skupić się na samej rywalizacji. Na przestrzeni trzech tygodni odbędzie się ponad 900 meczów i Carlos na pewno będzie miał co robić - powiedziała w rozmowie z "New York Times" Stacey Allaster z amerykańskiej federacji.

Kontrowersyjna decyzja organizatorów US Open. Skorzysta z niej Nick Kyrgios?

Decyzja organizatorów US Open jest bardzo kontrowersyjna. Może być potraktowana przez innych tenisistów jako precedens do wykorzystania w przyszłości. - Proponuję by każdy zawodnik przed rozpoczęciem turnieju zgłosił do organizatorów listę sędziów, których nie lubi - kpi jeden z kibiców. - Organizatorzy robią wszystko, żeby Amerykanka znów wygrała Szlema - dodał inny.

Sprawa jest poważna, bo otwiera furtkę do podobnych próśb w przyszłości. Można sobie np. wyobrazić, że Nick Kyrgios, który nie raz już kłócił się z sędziami, przygotowuje na przyszłoroczne Australian Open listę arbitrów, którzy mają być wyłączeni do prowadzenia jego spotkań. Czy organizatorzy turnieju w Melbourne wysłuchają wówczas prośby swojego rodaka?