eurotram 5 minut temu 0

Taka szybka porażka może nic nie znaczyć i może znaczyć bardzo dużo. Roger potrzebuje coraz więcej czasu na regenerację,więc mógł uznać że potrzebuje więcej odpoczynku przed ostatnim turniejem wielkoszlemowym w tym roku (a takie "wycofanie się" nic go nie kosztuje,zresztą na takich tytułach już mu średnio zależy). Wszystko wyjaśni się po US Open: jak na Flushing Meadows będzie błyszczał,to będziemy wiedzieli że chodziło o odpoczynek; jak w Nowym Jorku zagra słabo,to niestety będzie to chyba znaczyć,że czas Rogera naprawdę dobiega już końca. Jemu już na dobrą sprawę zależy tylko na tytułach wielkoszlemowych; jak się zorientuje,że nawet maksymalnie wypoczęty nie jest już w stanie wygrać 7 spotkań, to będzie to dzień w którym ogłosi koniec kariery.