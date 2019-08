ml2403 24 minuty temu Oceniono 7 razy 1

Jak ktoś chce zobaczyć na czym polega tenis to niech obejrzy mecz Dokovicia, a potem Światek Oczywiście gdzie Rzym gdzie Krym ale to na tym właśnie polega. Djoković w stanach zagrożenia lub gdy pojawia się szansa na przełamanie gra najlepiej, panna Świątek gorzej niż przeciętnie. Tak się w tenisie daleko nie zajedzie. Jest truizmem ale trzeba to przypominać, że sa punkty ważne i mało ważne i te najważniejsze. Przy osiągnięciu pewnego poziomu ten kto będzie wygrywał te piłki najważniejsze będzie wygrywał mecze. Póki co panna Iga wygrywa raczej przez zaskoczenie niż solidną gra w ważnych momentach. Ona umie dobrze uderzyć ale potrafi też wystrzelić kilka metrów w aut i to nie ramą tylko źle się ustawiając lub spóźniając do uderzenia. Liczba błędów była porażająca, a od połowy drugiego seta, gdy prowadziła i powinna być spokojniejsza to właściwie każde uderzenie to była loteria wyrzuci w aut czy nie wyrzuci. Ona dołączyła do szerokiego grona tenisistek co to w strzelaniu z każdej pozycji upatrują szansy na zwycięstwo, a ich historia zawsze się powtarza. Na początku z zaskoczenia wygrywają nawet coś dużego jak Ostapenko Roland Garros czy Stephens US Open ale szybko zostają rozpracowane i sukcesy się kończą. Ktoś musi pannę Igę ustawić bo inaczej nie wróżę jej wielkich ani nawet małych sukcesów.