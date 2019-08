jala57 pół godziny temu Oceniono 4 razy 2

Naprawde imponujaca postawa Igi. Roznica w dojrzalosci jej gry miedzy dzisiejszym meczem, a na przyklad pierwsza runda Wimledonu - kolosalna, Iga nie gra juz all or nothing, potrafi przytrzymac pilke w korcie zaskujaco dlugo jak na tak mloda tenisistke. Jest juz 49, niedlugo osiagnie ranking pozwalajacy uniknac eliminacji. Ostanie 9 dni to 8meczow po czesci trzysetowych. Jaks masakra, jak ona to wytrzymuje? Jest najmlodsza tenisistka w pierwszej setce. W drugiej jesttylko jedna mlodsza- Maja Chwalinska.