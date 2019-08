Najpierw był trzysetowy bój Igi Świątek z Ukrainką Kateryną Kozłową (WTA 70). Teraz trzysetowy bój z Chinką Yafan Wang (WTA 51). Ale oba zwycięskie. Dające polskiej tenisistce awans do turnieju głównego w Cincinnati. Niedzielne zwycięstwo to także 30 kolejnych punktów do rankingu dla Świątek (WTA 65). Jeszcze nie wiadomo, kto będzie jej przeciwniczką w I rundzie imprezy, ale mogą to być Białorusinka Alaksandra Sasnowicz (WTA 46), Francuzka Caroline Garcia (WTA 22), Amerykanka Bernarda Pera (WTA 64), Brytyjka Johanna Konta (WTA 14) bądź jedna z sióstr Williams - Serena (WTA 10) albo Venus (WTA 56).

Iga Świątek wygrała, ale Magda Linette przegrała

Niestety do turnieju głównego nie udało się awansować Magdzie Linette (WTA 77). W sobotę 27-letnia tenisistka z Poznania pokonała faworyzowaną Kristinę Mladenovic (WTA 50), ale w decydującym spotkaniu nie sprostała Amerykance Jennifer Brady (6:2, 3:6, 4:6).

