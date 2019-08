O czym marzy Iga Świątek? Na co ją stać? Zapraszamy na rozmowę Pawła Wilkowicza z polską tenisistką:

W poprzedniej rundzie Iga Świątek wyeliminowała Caroline Wozniacki (18.WTA) i w fenomenalny sposób odwróciła losy meczu drugiej rundy. Polka przegrywała w decydującym secie 0:3, ale pokazała olbrzymi charakter i wolę walki i zwyciężyła 1:6, 6:3, 6:4. Teraz poprzeczka powędrowała w górę, a naprzeciw 18-letniej Polki stanęła Naomi Osaka, obecnie druga rakieta świata.

Iga Świątek dobrze weszła w mecz. Skutecznie serwowała i potrafiła nawiązać równą walkę z reprezentantką Japonii. Polka pokazywała dojrzałość i spokój w krótkich i dłuższych wymianach. A po błędzie bekhendowym przeciwniczki uzyskała przełamanie na 4:2. Wtedy w grze Świątek pojawiły się błędy, które Osaka bezlitośnie wykorzystała. 18-letnie Polka miała przy 5:4 i 6:5 dwie piłki setowe, ale ostatecznie przegrała seta w tie breaku.

Fenomenalne zagranie Świątek [WIDEO]

Drugi set to ofensywa Osaki. Japonka systematycznie spychała Polkę do defensywy. W ósmym gemie Polka odparła break pointa, ale w dziesiątym już została przełamana i przegrała drugą partię do czterech. Dla Świątek był to debiut w kanadyjskiej imprezie. Dobry występ zaowocuje awansem w rankingu WTA. Polka będzie w okolicach 55. miejsca. Naomi Osaka w kolejnej rundzie zagra z Sereną Williams.