Do trzech razy sztuka! Hubert Hurkacz do tej pory nie mógł znaleźć sposobu na pokonanie Stefanosa Tsitsipasa (5. ATP), przegrał z Grekiem poprzednie trzy spotkania, ale w nocy z środy na czwartek wygrał 6:4, 3:6, 6:3 i awansował do ćwierćfinału turnieju Rogers Cup w Montrealu (pula nagród 5,701 mln dolarów). To duży sukces Polaka, który o półfinał powalczy z Gaelem Monfilsem (20. ATP). Francuz pokonał w drugiej rundzie Ilję Iwaszkę z Białorusi 6:3, 7:6(6). Dla Hurkacza będzie to pierwszy mecz z Monfilsem w karierze.



Hubert Hurkacz imponował i wygrał czwarty mecz z tenisistą z TOP 10

Polak świetnie rozpoczął mecz z Tsitsipasem. Już w trzecim gemie pierwszego seta zaatakował serwis rywala i go przełamał. Później kontynuował dobrą grę i wygrał pierwszą partię 6:4. W drugiej górą był Grek, który w ostatnich dniach narzekał na niewielkie problemy zdrowotne. 20-latek naciągnął mięsień uda podczas meczu z Benoitem Paire'em w Waszyngtonie, ale zdołał pokonać Francuza. Potem przegrał trzysetowy bój z Nickiem Kyrgiosem. Teraz został pokonany przez Hurkacza, a Polak wygrał decydującego seta do trzech. Dla Hurkacza było to czwarte zwycięstwo z tenisistą z TOP 10 rankingu ATP. Wcześniej Polak dwukrotnie pokonał Japończyka Keia Nishikoriego i raz Dominika Thiema z Austrii.