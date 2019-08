Najlepsi tenisiści świata przebywają obecnie w Kanadzie, gdzie przygotowują się do wielkoszlemowego US Open. Panowie grają aktualnie w Montrealu, a panie w Toronto. Kanadyjski tenisista Vasek Pospisil wykorzystał tę okazję, by podzielić się przemyśleniami, jakie jego zdaniem niszczą tenis. 29-latek należy do rady tenisistów, która zajmuje się bieżącymi sprawami zawodników.

Pospisil jako singlista najwyżej był na 25. miejscu na świecie. Lepiej radzi sobie jako deblista – był 4. zawodnikiem rankingu deblowego ATP. Jest zwycięzcą m.in. Wimbledonu 2014 w grze podwójnej. Kilka dni temu Pospisil opublikował w kanadyjskiej gazecie „The Globe and Mail” artykuł, w którym zarzuca organizacji ATP i szefom turniejów należących do Wielkiego Szlema chciwość. Przekonuje, że tenisiści są w większości słabo opłacani, a tenis musi się zmienić, by wróciły do niego takie wartości, jak uczciwość i transparentność.

Tenisiści zarabiają za mało?

29-latek twierdzi, że brakuje sprawiedliwości w ustalaniu nagród za poszczególne turnieje. - Tenisiści z TOP 50 rankingu zarabiają na życie w wspaniały sposób. Jednak to tylko nieliczne przypadki, biorąc pod uwagę wszystkich zawodników. Już gracze spoza pierwszej setki mają wielkie problemy finansowe, nie mówiąc o tych będących jeszcze niżej – napisał Pospisil.

Kanadyjczyk jako członek gremium reprezentującego tenisistów ma dostęp do danych, którymi posłużył się przy okazji pisania wspominanego artykułu. Porównał zawodników uprawiających tenis do hokeistów z NHL. – W 2018 roku gracze z miejsc 51-100 rankingu ATP zarobili średnio 583 235 dolarów, nie uwzględniając podatków i ich dużych wydatków. Z kolei w NHL było wówczas 450 zawodników - każdy z nich zarobił średnio ponad milion dolarów, a dodatkowo ich wydatki są pokrywane przez ligę – twierdzi Pospisil.

Wielki Szlem – wielkie pieniądze. Ale nie dla zawodników?

Kanadyjczyk ujawnił także, jak duży procent zysków z Wielkich Szlemów trafia do tenisistów. - Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego organizatorzy Wielkich Szlemów dzielą się z zawodnikami tylko 14% zysków z tych imprez (7% u mężczyzn i 7% u kobiet), skoro w większości innych dyscyplin sportowych o porównywalnej wielkości do tenisa udział ten jest bliski lub powyżej 50% - napisał Pospisil, zwycięzca Wimbledonu 2014 w grze podwójnej. I dodał: Tak niski udział w zyskach oznacza, że tylko garstka zawodników może zarabiać na życie przez tenis, który generuje ogromne dochody i w którym sportowcy mają prawdopodobnie najwyższe wydatki w porównaniu do kolegów z innych dyscyplin.

Tenisiści chcieli zbojkotować Australian Open

Pospisil ujawnił także, że w 2012 roku prawie wszyscy zawodnicy („z wyjątkiem jednego na bardzo wysokiej pozycji w rankingu”) chcieli zbojkotować Australian Open. Jego zdaniem z powodu właśnie tej presji, w ostatnich latach podniesiono wysokość nagród w turniejach Wielkiego Szlema.

Pospisil jest zdania, że wszystkiemu winna jest struktura zarządzania światowym tenisem. Zarząd ATP składa się bowiem z trzech przedstawicieli tenisistów i z trzech przedstawicieli turniejów tenisowych. Gdy przychodzi do głosowania nad najważniejszymi kwestiami, zwykle kończą się remisem 3-3. – Obecna struktura zarządzania jest bardzo skutecznym narzędziem dla turniejów tenisowych do utrzymania ich monopolu i pełnej kontroli nad ATP, a gracze nie mają prawie żadnej możliwości, by przegłosowywać sprawy wpływające na ich źródło utrzymania – przekonuje. Zdaniem Kanadyjczyka żaden inny profesjonalny sport lub organizacja sportowa nie są zorganizowane w tak chaotyczny sposób.