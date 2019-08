W przeciwieństwie do Igi Świątek, Hubert Hurkacz (48. miejsce w rankingu ATP) nie brał udziału w kwalifikacjach do Rogers Cup 2019 (turniej zaliczany do cyklu ATP Tour Masters 1000). Polak znalazł się w drabince głównej po rezygnacji Kevina Andersona. Polak, który zajął miejsce reprezentanta RPA, zmierzy się w I rundzie z Amerykaninem Taylorem Fritzem (25. rakieta światowego rankingu). W poniedziałek 22-latek rozegrał już pierwszy mecz na kanadyjskich kortach. Para Hurkacz-John Isner przegrała z Australijczykami Aleksem de Minaurem i Jordanem Thompsonem 4:6, 6:7 (3-7)

REKLAMA

Obaj zawodnicy spotkali się pod koniec czerwca na trawiastych kortach w Eastbourne. Zacięty pojedynek zakończył się porażką Wrocławianina 4:6, 6:7.

Również we wtorek, swój mecz I rundy rozegra Iga Świątek. 18-letnia tenisistka zawalczy o awans do dalszej fazy turnieju z Australijką Ajlą Tomljanović.

Hubert Hurkacz - Taylor Fritz, Rogers Cup 2019. Gdzie obejrzeć transmisję meczu I rundy? TV, stream online, na żywo

Transmisję TV spotkania Huberta Hurkacza z Taylorem Fritzem przeprowadzi Polsat Sport. W internecie mecz I rundy otwartych mistrzostw Kanady będzie można śledzić na platformach: Ipla i Cyfrowy Polsat GO. Hurkacz i Taylor powinni pojawić się na 5. korcie około godz. 20:30-21:00.