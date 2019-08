W niedzielę Iga Świątek (65. tenisistka rankingu WTA) poradziła sobie z Brytyjką Heather Watson 6:4,6:2 i awansowała do drabinki główniej Rogers Cup w Toronto (turniej rangi WTA Premier 5, zaliczany do cyklu WTA Tour). We wcześniejszej rundzie kwalifikacji 18-latka odprawiła z kwitkiem Amerykankę Shelby Rogers 6:4, 7:5. Polka po raz pierwszy w karierze weźmie udział w turnieju głównym Rogers Cup (zawody rangi WTA Premier 5, zaliczane do cyklu WTA Tour).

W I rundzie otwartych mistrzostw Kanady rywalką warszawianki będzie Ajlą Tomljanović (45. miejsce w rankingu WTA). Australijka, podobnie jak Świątek, brała udział w kwalifikacjach, w których okazała się lepsza od Jany Cepelovej i Christiny McHale.

Zwyciężczyni polsko-australijskiego pojedynku zmierzy się w kolejnej rundzie z Caroline Wozniacki lub Julią Putincewą.

Pula nagród rozgrywanego na kortach twardych Rogers Cup 2019 to ponad 2,8 miliona dolarów.

Iga Świątek - Ajla Tomljanović, Rogers Cup 2019. Gdzie obejrzeć mecz I rundy? TV, stream online, na żywo

Transmisję TV wtorkowego meczu Igi Świątek z Alją Tomljanović obejrzymy w TVP Sport. W internecie mecz I rundy Rogers Cup będzie dostępny za darmo na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Polsko-australijski pojedynek zaplanowano jako 3. spotkanie na korcie 1. Zawodniczki powinny pojawić się na placu gry około godz. 20:00.