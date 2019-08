Iga Świątek ostatnio awansowała do turnieju głównego kanadyjskiego Rogers Cup. W ostatniej rundzie eliminacji pokonała Heather Watson, a w pierwszej rundzie zmierzy się z Ajlą Tomljanović. 18-letnia Polka awansowała o jedną pozycję w porównaniu z ostatnim zestawieniem, choć jak do tej pory jej najlepszym wynikiem w karierze było 61. miejsce.

Świątek jest najwyżej w rankingu spośród wszystkich polskich tenisistek. Na 77. miejsce spadła Magda Linette (sześć pozycji różnicy), za to 128. miejsce utrzymała Katarzyna Kawa. Do zmian nie doszło w czołówce zestawienia "Race to Shenzen", czyli kończących sezon WTA Finals. Zagra tam osiem najlepszych tenisistek.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour:

1. (1) Ashleigh Barty (Australia) 6605 pkt

2. (2) Naomi Osaka (Japonia) 6228

3. (3) Karolina Pliskova (Czechy) 6055

4. (4) Simona Halep (Rumunia) 5933

5. (5) Kiki Bertens (Holandia) 5130

6. (6) Petra Kvitova (Czechy) 4785

7. (7) Jelina Switolina (Ukraina) 4737

8. (8) Sloane Stephens (USA) 3773

9.(10) Aryna Sabalenka (Białoruś) 3565

10. (9) Serena Williams (USA) 3410

65. (66) Iga Świątek (Polska) 877

77. (71) Magda Linette (Polska) 761

128.(128) Katarzyna Kawa (Polska) 496

Czołówka rankingu "Race to Shenzen":