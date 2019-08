W niedzielę Iga Świątek (66. miejsce w rankingu WTA) poradziła sobie z Brytyjką Heather Watson 6:4,6:2 i awansowała do drabinki główniej Rogers Cup w Toronto (turniej rangi WTA Premier 5, zaliczany do cyklu WTA Tour). We wcześniejszej rundzie kwalifikacji polska tenisistka odprawiła z kwitkiem Amerykankę Shelby Rogers 6:4, 7:5.

Iga Świątek w drabince głównej turnieju WTA Premier 5 w Toronto. W I rundzie Polka zmierzy się z Ajlą Tomljanović

Polka po raz pierwszy w karierze weźmie udział w turnieju głównym Rogers Cup. Pula nagród otwartych mistrzostw Kanady, rozgrywanych na kortach twardych, wynosi ponad 2,8 miliona dolarów. W I rundzie Świątek zmierzy się z Ajlą Tomljanović (45. pozycja w rankingu WTA), która pokonała w fazie kwalifikacyjnej Janę Cepelovą i Christinę McHale. Polsko-australijski pojedynek zostanie rozegrany we wtorek.

Zdecydowanie gorzej od 18-letniej warszawianki poradziła sobie Magda Linette, która w pierwszej rundzie kwalifikacji do Rogers Cup przegrała z Japonką Nao Hibino 4:6, 6:7 (3-7).