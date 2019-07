jala57 2 godziny temu Oceniono 6 razy 4

Bardzo zaciety mecz, na niezbyt wysokim poziomie. W sumie 76 niewymuszonych bledow to duzo.

Niestety w koncowce Kasia oslabla- w koncu grala 7 meczow w upale tylko z jednym dniem przerwy I to pozwolilo Sewastowej wygrac nerwowa koncowke. Nie zauwazylem specjalnej roznicy miedzy zawodniczkami ktore dzieli w ranking ponad 180 miejsc. Oczywiscie jakby sie dalo u Kasi poprawic dwa element tzn serwis I gre przy siatce to zaryzykowal bym stwierdzenie ze Kasia zamelduje sie pod koniec roku w Top 50. Na razie jest mniej wiecej 120 z duzymi szansami na wystep w US Open. Serdeczne gratulacje