yagarek 2 godziny temu

To był trzeci mecz pani Kawy który widziałem w tym tygodniu i przecieram oczy ze zdziwienia. W tych zwycięstwach nie ma żadnego przypadku. Zastanawiam się dlaczego nie zaistniała wcześniej. Fenomenalna gra, agresywny return pod linię końcową, wysoki forehand z olbrzymią rotacją - bajka, solidny backhand, kilka udanych skrótów. Precyzja i duża regularność. Pera dziś pewnie myślała że łatwo awansuje do finału a była bezradna. Siedem przegranych gemów z rzędu, a było by osiem gdyby nasza tenisistka trochę cierpliwiej zagrała na początku drugiego seta. Nie dziwię się że mantalnie przeciwniczka była rozbita. To samo było wczoraj i w czwartek, któraś tam nawet płakała w przerwie między gemami. Generalnie to jest gra na poziomie top 30, a gdyby serwis był trochę mociejszy to nawet bym stawiał na Kawę w jutrzejszym finale przeciwko Sevastowej ( o ile awansuje). Super że pojawia się kolejna zdolna dziewczyna. Z taką grą US Open bez kwalifikacji jest jak najbardziej osiągalny. Gratulację i powodzenia! Mam nadzieję że jutro nie bedzie dużej tremy, zwłaszcza przy pełnych trybunach kibicujących swojej. Trzymam kciuki.