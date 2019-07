W czerwcu Jerzy Janowicz ogłosił, że do tenisa wróci najprawdopodobniej na początku przyszłego sezonu. Teraz już wiemy, że ta informacja jest pewna. W rozmowie ze Sport.pl były półfinalista Wimbledonu potwierdził, że od stycznia 2020 roku znów będzie można go oglądać na kortach. - W przyszłym roku powinienem wrócić już do turniejów - powiedział nam Janowicz.

REKLAMA

28-latek ostatni mecz tenisowy rozegrał w październiku 2017 roku. Od tego czasu próbuje wrócić do zdrowia oraz do formy sportowej. Leczył oba kolana, miał kontuzję bicepsa, poddał się też zabiegowi korekty wzroku.

Miał grać w Sopocie

Na początku kwietnia Janowicz przeszedł ostatni zabieg. - Jeszcze w kwietniu planuję powrót do treningów - mówił w rozmowie ze Sport.pl. Gdy na początku maja poznaliśmy datę drugiej edycji turnieju Sopot Open, ogłoszono także, że w imprezie weźmie udział Jerzy Janowicz. Łodzianin zrezygnował jednak ostatecznie z występu w Sopocie.

Największym sukcesem Janowicza pozostaje półfinał Wimbledonu, osiągnięty w 2013 roku. Od tamtego czasu żaden inny polski singlista nie zbliżył się do tego wyniku. Gdy 28-latek wróci do rywalizacji, jego pierwszym zadaniem będzie powrót do rankingu ATP. Od listopada zeszłego roku nie jest bowiem już klasyfikowany w zestawieniu tenisistów.