Kamil Majchrzak dotychczas rywalizował głównie w challengerach - turniejach niższej rangi. Dzięki kilku dobrym wynikom w tych imprezach mógł wreszcie zgłosić się do zawodów głównego cyklu ATP. W rankingu Majchrzak jest obecnie 102. na świecie.

REKLAMA

23-letni tenisista udał się w tym tygodniu do amerykańskiego Newport, by wziąć udział w imprezie ATP 250. W pierwszej rundzie trafił na 21-letniego Brytyjczyka Alastaira Graya. Polak łatwo pokonał rywala 6:3, 6:4. W kolejnym meczu Majchrzak zagra z dużo bardziej znanym zawodnikiem - reprezentantem gospodarzy, Johnem Isnerem. Amerykanin to półfinalista zeszłorocznego Wimbledonu, obecnie 15. w rankingu. Jego największą bronią jest mocny serwis. Isner wygrywał turniej w Newport aż trzy raz - w 2011, 2012 i 2017 roku. Spotkanie Kamil Majchrzak - John Isner odbędzie się w środę o godzinie 17:00 czasu polskiego.