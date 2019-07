Novak Djoković (1. ATP) zwycięzcą tegorocznego Wimbledonu. Serb w finale pokonał Rogera Federera (3. ATP) po kapitalny meczu. I to mimo, że miał przeciwko sobie londyńską publiczność i został wygwizdany przy stanie 11:11.

Spotkanie było niezwykle emocjonujące, a Djoković wygrał, choć kibice wspierali jego przeciwnika. Po każdej wygranej piłce przez Federera aplauz londyńskiej publiczności był dużo większy, niż gdy punkt zdobywał lider rankingu. Jego otoczenie już przed finałem narzekało, że Serb nie jest najlepiej traktowany na Wimbledonie przez fanów. W meczu finałowym Djoković także nie mógł liczyć na wsparcie kibiców, ale nie przeszkodziło mu to w wygranej.

Djoković: Gdy ludzie krzyczą "Roger", ja słyszę "Novak"

Po spotkaniu Serb opowiedział, jak radzi sobie z takimi sytuacjami, gdy publiczność jest przeciwko niemu. - Próbujesz to zignorować, co jest dosyć trudne. Ja próbuję to sobie przełożyć. Kiedy publiczność krzyczy "Roger", ja słyszę "Novak". To brzmi głupio, ale tak jest. Wmawiam sobie, że tak jest - powiedział lider rankingu. I dodał: Kiedy masz za sobą większą część trybun, oczywiście to pomaga, daje ci motywację, siłę i energię. Ale kiedy nie masz za sobą trybun, musisz to jakoś przezwyciężyć. To była jedna z tych rzeczy, które sobie obiecałem, wychodząc na kort: pozostać spokojnym, ponieważ wiedziałem, że taka będzie atmosfera.

Boris Becker krytykuje kibiców

Zachowanie londyńskiej publiczności skomentował także Boris Becker, legenda tenisa. - Federer jest najlepszym tenisistą w historii Wimbledonu, więc ma prawo być uwielbiany, ale z drugiej strony zdobywcy tylu tytułów, co Djoković, należy się troszkę większy szacunek - stwierdził Niemiec, który kilka lat temu był w sztabie serbskiego zawodnika.