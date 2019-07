debordian pół godziny temu 0

Tak naprawdę, to gdyby nie wielka trójka, to mielibyśmy najgorszy poziom tenisa od lat. Strach pomyśleć co będzie, jak oni odejdą. Thiem liderem na lata? Chimeryczny Tsitsipas wygrywający szlemy? Niełatwo będzie nam, fanom tenisa, coś przypuszczam.