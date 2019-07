darrek11 godzinę temu Oceniono 5 razy 3

No cóż, nie lubią Djokovica z jakiegoś względu. Boris Becker (trenował prze pewien okres Novaka) przy okazji meczu półfinalowego Federer-Nadal, potwierdzil że Djokovic mial problem z tym ze jest mniej popularny niz Roger i Rafa. Jednak trzeba przyznac, ze Serb jest do bólu skuteczny i wygrywa najważniejsze turnieje. A jak dalej bedzie tak gral to szybko nikt go nie zatrzyma.