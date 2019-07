janusz_z_podlasia pół godziny temu Oceniono 18 razy 4

A zarabiają tyle co Panowie. Proszę porównać ile czasu spędzają Panowie na korcie a ile Panie. Jutro Roger Djokovic pewnie będzie trwał z 3 razy dłużej a dostaną taka sama kasę. Przecież to jest dyskryminacja mężczyzn. Musza pracować dłużej na taki sam zarobek. Co więcej to męski tenis ma większa oglądalność i wpływy od sponsorów a korzystają na tym kobiety.