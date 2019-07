Finał zeszłorocznego US Open kobiet był wyjątkowy. Wygrała go Japonka Naomi Osaka, która 6:2, 6:4 pokonała Sereną Williams. Amerykanka podczas spotkania kłóciła się z sędzią głównym, za co została ukarana. Teraz Williams wraca do tamtych przykrych dla niej wydarzeń.

Wszystko zaczęło się od niedozwolonego coachingu, czyli konsultacji z trenerem. Tych miał Williams udzielać podczas spotkania finałowego w Nowym Jorku jej szkoleniowiec, Patrick Mouratoglou. Sędzia Carlos Ramos zauważył to i amerykańska tenisistka dostała ostrzeżenie.

Po przegraniu pierwszego seta Williams rozstrzaskała rakietę, za co otrzymała drugie ostrzeżenie i jednocześnie odebrano jej jeden punkt. Była liderka światowego rankingu nie chciała się pogodzić z tą decyzją arbitra i zaczęła się z nim kłócić. Nazwała go nawet kłamcą i złodziejem, za co dostała trzecie ostrzeżenie - to zaś oznaczało stratę gema. Zdarzyło się to w końcówce drugiej partii, która także okazała się zwycięska dla Osaki.

Serena Williams oskarża sędziego o seksizm

InternetAmerykanka oskarżyła Ramosa o seksizm. Mimo upływu kilku miesięcy, nie zmienia zdania. - Kiedy o swoje racje dopomina się tenisista, sędzia bardzo często kwituje to śmiechem, jak po dobrym dowcipie. Jeżeli emocjom daje ponieść się kobieta, przypina jej się łatkę niezrównoważonej, nieracjonalnej, a nawet stukniętej. Nie proszę o to, by mnie nie karać. Proszę jedynie, by traktować mnie na równi z innymi - powiedziała Williams w wywiadzie dla "Harper's Bazaar".

Serena Williams o pracy z terapeutą

Amerykanka przyznała także, że musiała po finale US Open korzystać ze specjalisty. - Zaczęłam sesje z terapeutą. Czułam, że robię postępy, ale długo nie miałam ochoty, by znowu wziąć rakietę do ręki. W końcu zdałam sobie sprawę, że przyczyną tego samopoczucia jest to, co spotkało wtedy Naomi. Zasługiwała na wszystko, co najlepsze, to powinny być absolutnie wyjątkowe chwile w jej życiu. Obwiniałam siebie, że zniszczyłam jej święto - dodała Williams.

Przyznała również, że Osaka przyjęła jej przeprosiny i wysłała do niej specjalną wiadomość. - Ludzie mylą złość z siłą, nie potrafią tego rozróżnić. Nikt nie walczy o siebie tak, jak ty to robisz. Musisz tę walkę kontynuować - napisała do Amerykanki Japonka.