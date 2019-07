Eksperci od dawna zastanawiają się, kiedy zakończy się w męskim tenisie dominacja wielkiej trójki: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djoković. Sądząc po wynikach tegorocznego Wimbledonu, nie stanie się to szybko. Federer w 4. rundzie londyńskiego turnieju rozbił 23-letniego Matteo Berrettiniego 6:1, 6:2, 6:2. Szwajcar potrzebował na to tylko 74 minuty.

REKLAMA

Berretini w tym roku rozgrywa sezon życia. Wszedł już do czołówki (obecnie jest 20. w rankingu ATP), przed meczem z Federerem miał świetny bilans na trawie: 11-1. W starciu z legendą tenisa był jednak bezradny. W 17. minut przegrał pierwszego seta 1:6.

"Dzięki za lekcję tenisa"

Po spotkaniu Włoch podszedł do siatki i pogratulował Federerowi kolejnego zwycięstwa. - Powiedziałem mu po meczu: dzięki za lekcję tenisa, ile się za to należy? - stwierdził Berrettini na pomeczowej konferencji prasowej. I dodał: Oczywiście nie był to najlepszy mecz w moim wykonaniu, ale Roger był dla mnie po prostu za dobry. Grał dobrze, a ja byłem trochę spięty. Przed meczem byłem na to wszystko przygotowany, ale kiedy on zaczął tak grać, to trudno było mi coś zrobić.

Włosi tenisista to kolejny młody zawodnik, który odbił się od przedstawiciela wielkiej trójki męskiego tenisa. Tym bardziej należy więc docenić występ Huberta Hurkacza w meczu 3. rundy Wimbledonu z Novakiem Djokoviciem. Polak przegrał z liderem rankingu, ale po w miarę wyrównanym meczu (5:7, 7:6, 1:6, 4:6).