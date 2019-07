Mecz z Simoną Halep był dla Cori Gauff już siódmym w ciągu niespełna dwóch tygodni. Wszystko przez to, że nastoletnia Amerykanka, by dostać się do turnieju głównego, musiała przejść trzy rundy kwalifikacyjne. Już sama obecność w głównej drabince była dla Gauff sukcesem. Amerykanka została najmłodszą zawodniczką Wimbledonu, kwalifikując się do niego w wieku zaledwie 15 lat i 122 dni.

W 1. rundzie turnieju Gauff sprawiła sensację, eliminując Venus Williams. Starsza z Amerykanek to siedmiokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych, w tym pięciokrotna mistrzyni Wimbledonu. W kolejnych dwóch rundach Gauff pokonała odpowiednio Słowaczkę Magdalenę Rybarikovą oraz Słowenkę Polonę Hercog. 15-latka pogromczynię znalazła dopiero w poniedziałek.

Halep za mocna dla Gauff

Za mocna dla Gauff okazała się Rumunka, Simona Halep. Była liderka światowego rankingu i zwyciężczyni Rolanda Garrosa z 2018 roku pokonała Amerykankę w dwóch setach, 6:3, 6:3. W ćwierćfinale Halep zagra z Shuai Zhang, która w trzech setach pokonała Dajanę Jastremską 6:4, 1:6, 6:2.

Za awans do 4. rundy Wimbledonu Gauff otrzyma czek na 176 tys. funtów.