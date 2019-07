Hubert Hurkacz po w miarę wyrównanym meczu przegrał z Novakiem Djokoviciem 5:7, 7:6 (5), 1:6, 3:6 w 3. rundzie Wimbledonu. Polak zaprezentował się z dobrej strony na tle dużo bardziej doświadczonego i utytułowanego rywala. Jego występ docenił legendarny amerykański tenisista, John McEnroe.



Hurkacz chwalony przez legendę

- Zagrał wyjątkowo dobrze, ale brakło mu paliwa – ocenił grę Hurkacza McEnroe. Amerykanin chwalił naszego zawodnika za to, że zmusił Djokovicia do gry na najwyższym poziomie. McEnroe trzy razy wygrywał Wimbledon. Wytłumaczył, co jest jego zdaniem najmocniejszą stroną serbskiego tenisisty. - On nie gra może widowiskowo, nie gra z taką intensywnością jak Rafael Nadal, jego uderzenia nie są tak piękne jak Rogera Federera, ale jest twardy jak skała, co jest niepodważalne. Jest także skuteczny - dodał.

Hurkacz to "wschodząca polska gwiazda"

Agencja Reuters także doceniła występ Polaka w meczu z liderem światowego rankingu. - Gdy Djoković w tie-breaku drugiego seta stał z ręką na biodrze, zerkając na wschodzącą polską gwiazdę, mógł zacząć z obawą wierzyć, że na jego oczach zaczyna się dramat - napisano.

Agencja zauważyła także gigantyczną różnicę w doświadczeniu i w zarobkach między Serbem, a Polakiem. - Stan konta Hurkacza może być potraktowany jako drobne w kieszeni Djokovicia - dodano.