niktalboktos 14 minut temu 0

No i Hurkacz rozegral fantastyczny mecz, mial kosmiczne zagrania, wszyscy lącznie z Novakiem bili mu brawo na stojąco, co będziemy w Polsce rozpamiętywac przez kolejne lata...ale wygrał Djokovic (co szybko zostanie zapomniane, bo przeciez "tylko" wygrał jako faworyt). Patrząc z boku nie ma co zazdrościć faworytom, oni "tylko" muszą wygrać a mlode wilczki pokroju Hurkacza ewentualnie mogą, a jak cos ladnie zagrają w korymś secie to juz jest mecz życia wg mediów.