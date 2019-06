claudiusz 4 godziny temu Oceniono 11 razy -3

Swiatek popelnia wieki blad probujac grac WTA....jej jeszcze daleko do poziomu srednich zawodniczek WTA....udany wystep na Gaross to byl fuks!...ona nie ma zadnej taktyki,roznorodnosci uderzen...nie chodzi do siatki....nie ma drop-szotu....nie ma loba....jej taktyka-czy jej brak to BUM-BUM jak kanadyjska Bouchard,ktora zmarnowala swoj talent bo sie nie rozwijala....Wiazek - niestety nie ma talentu i glowy jak znakomita Radwanska...nie wroze jej zadnej kariery READ MY LIPS...