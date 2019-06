Były lider światowego rankingu ATP i trzykrotny zwycięzca turniejów Wielkiego Szlema (US Open 2012, Wimbledon 2013 i 2016) wraca na światowe korty. Andy Murray zagra w turnieju deblowym na kortach trawiastych Queen's Clubu w Londynie, a jego partnerem będzie Hiszpan Feliciano Lopez. Andy Murray zniknął ze światowych kortów z powodu kontuzji. Jego problem z biodrem zaczęły się połowie sezonu 2017, ale wtedy Szkot nie zdecydował się na operację. Zabiegł przeszedł dopiero w styczniu 2018 roku, ale nie wrócił do swojej dawnej dyspozycji. Podczas styczniowego Australian Open zdążył się już nawet pożegnać z kibicami. - Nie czuję się dobrze. Nie jestem pewien, czy jestem w stanie kontynuować karierę i grać z bólem przez kolejne cztery lub pięć miesięcy - mówił wtedy ze łzami w oczach.

Andy Murray wciąż walczy

- Nie jestem jeszcze gotowy do rywalizacji w singlu, ale od kilku miesięcy nie odczuwam już bólu. Robię postępy na treningach, a to dla mnie kolejny krok w staraniach o powrót do touru - przyznał Murray, cytowany przez BBC.

Zawody Fever-Tree Championships 2019 na kortach Queen's Clubu ruszą 17 czerwca. Wielkim marzeniem Murray'a jest gra na tegorocznym Wimbledonie. Nie wiadomo jednak, czy Brytyjczyk zdecyduje się na grę w singlu, czy przystąpi tylko do rywalizacji deblistów.