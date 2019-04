Zdecydowanie lepiej w mecz weszła Iga Świątek, która już w 4. gemie przełamała rywalkę. Szybko jednak role się odwróciły, Polka straciła przewagę już przy pierwszej okazji, a do końca seta wygrała tylko jednego gema. Nie pomogło nawet to, że 17-latka bardzo dobrze serwowała, notując 3 asy. Nie pozwoliło to jednak w końcówce na utrzymanie własnego podania, bo Białorusinka kapitalnie returnowała.

Obraz gry po przerwie wyglądał podobnie. Świątek została szybko przełamana, a po chwili poprosiła o rozmowę ze swoim trenerem. Dzięki temu odrobiła stratę, a po utrzymaniu własnego serwisu wyszła na prowadzenie. Udało jej się jeszcze raz przełamać Białorusinkę, ale natychmiast straciła przewagę, po doskonałych returnach w wykonaniu Lapko. Polka jednak w 10. gemie jeszcze raz była w stanie przełamać przeciwniczkę, doprowadzając tym samym do wyrównania w całym meczu.

Lapko wyszła na kort zdeterminowana, żeby wygrać całe spotkanie, dzięki czemu już na początku seta przełamała Polkę. Świątek jednak natychmiast odrobiła stratę, utrzymała własny serwis i jeszcze raz wygrała przy podaniu rywalki. Nie pozwoliła wrócić już do spotkania Białorusince, wygrywając seta 6:1 i całe spotkanie 2:1 w setach.

Dzięki tej wygranej Iga Świątek awansowała już do półfinału turnieju w Lugano, gdzie zmierzy się z wygraną pojedynku pomiędzy Kristyną Pliskovą a Swietłaną Kuzniecową. To najlepszy wynik w karierze 17-letniej tenisistki, która w przyszłym tygodniu powinna znaleźć się w czołowej setce rankingu WTA. Jej awans oznacza, że Polka nie będzie musiała kwalifikować się do paryskiego Roland Garrosa.