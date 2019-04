Iga Świątek wygrała z Katariną Zawacką w meczu 1/16 finału turnieju w Lugano

eurotram godzinę temu Oceniono 2 razy 0

Końcówka pierwszego seta pokazuje ostatnio najpoważniejszą przypadłość Igi. OK,rywalka raczej średnio doświadczona (19 lat i max. 173 miejsce w rankingu: albo jeszcze nikt porządny się za nią nie wziął albo dziewczyna faktycznie jest mocno przeciętna) i niezbyt wysokich lotów. W zasadzie mecz powinien się skończyć wynikiem 6:1 6:0. Znowu to samo: już jest pewna,że kontroluje sytuację i następuje dekoncentracja. Kuzmova to też nic nadzwyczajnego,ale z nią taka dekoncentracja będzie Igę kosztować seta lub mecz! Teraz pojawia się pytanie: na co Iga NAPRAWDĘ ma papiery? Uderza raczej mocniej niż Kuzmova i powiedzmy sobie szczerze: jeśli ma papiery na coś więcej niż Linette,to powinien być co najmniej równy mecz (a jeśli połowa z tego co mówią "spece" jest prawda",to powinna się pokusić o zwycięstwo w tym meczu). Jedno jest pewne: w tym celu musi być maksymalnie skoncentrowana przez cały mecz.