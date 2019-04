Hubert Hurkacz najwyżej w karierze. Niebawem może znów awansować

Nowe życiówki naszych najlepszych tenisistów. Hubert Hurkacz awansował na 52. miejsce w rankingu, a Kamil Majchrzak na 130. Ten pierwszy dotarł niedawno do 3. rundy turnieju w Miami. Dzięki temu zgarnął na Florydzie 45 punktów i awansował w ostatnim tygodniu o dwie pozycje. Jeszcze większy awans, bo aż o 24 miejsca, zanotował Majchrzak. 23-latek wygrał w niedzielę challengera we francuskim Saint Brieuc. Za ten triumf przyznano mu 80 punktów, dzięki czemu awansował z 154. pozycji na 130.

Plany Huberta Hurkacza

W kalendarzu tenisowym nadchodzi okres startów na kortach ziemnych. Do tej części sezonu Hurkacz przygotowuje się obecnie w Monte Carlo, trenując z Alexandrem Zverevem, trzecim tenisistą świata. Wrocławian ma wziąć udział w turnieju w Monako, który rozpoczyna się 15 kwietnia. Następnie planuje wystartować w imprezie w Budapeszcie oraz w Madrycie i w Rzymie. Występy te mają go dobrze przygotować do startu w wielkoszlemowym Roland Garros. Turniej w Paryżu rusza 26 maja.

Do French Open Hurkacz będzie miał do obrony tylko 12 punktów za ubiegłoroczny występ w stolicy Węgier. Oznacza to, że w przypadku kolejnych dobrych wyników, może już niebawem awansować jeszcze wyżej w rankingu ATP.

