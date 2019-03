Hubert Hurkacz odpadł z Miami. Dlaczego na ziemi może być jeszcze lepszy?

eurotram pół godziny temu 0

Nie,nie mógł zamknąć w tiebreaku. Jedynego setbola w tiebreaku miał Felix i od razu go wykorzystał; co Hubert zrobił minibreaka,to w następnej piłce go tracił.



Napiszę to co napisałem zaraz po meczu: Kanadyjczyk był tego dnia minimalnie lepszy,bardziej kipiał adrenaliną. Już od pierwszych gemów widać było że ta różnica jest minimalna i że jeśli będzie tiebreak,to można się obawiać o losy seta... i niestety tak się stało. Na początku drugiego zastanawiałem się,czy u Felixa nastąpi charakterystyczne dla wielu nastolatków rozluźnienie po wygranym secie czy poczuje się jak młody bóg? Niestety,wyszło to drugie,ale Hubert udanie jakoś gonił. I gdy już podejrzewałem że będzie powtórka z pierwszego seta, to Hubert nie dogonił w dziesiątym gemie. Szkoda,ale będzie lepiej. Też jestem praktycznie pewien,że jeszcze w tym półroczu znacznie poprawi ranking. A muszę przyznać,że na początku roku z to wątpiłem i to mocno. Po tym wszystkim uważam,że Hubert wiedział co mówi po meczu z Nishikorim w Dubaju: Japończyk nie grał tego dnia za dobrze,ale Hubert wbił sobie tego dnia do głowy,że zawodników z Top 10 TEZ da się ograć. A co do Kanadyjczyka, to nie da się wykluczyć że to lepszy gracz od Huberta i będzie wyżej;ale Hubert też nie powinien być nisko ;)