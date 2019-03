Hubert Hurkacz odpadł z turnieju Miami. Polak przegrał z zawodnikiem, który awansował z kwalifikacji

Hubert Hurkacz, który w piątek pokonał 4. w rankingu ATP Dominica Thiema, mierzył się w III rundzie z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassimem. Obydwaj tenisiści od samego początku spotkania kontrolowali gemy przy swoim serwisie, nie dając się przełamać. To oznaczało, że do wyłonienia zwycięzcy konieczny będzie tie-break. Polak znakomicie go rozpoczął, bo przełamał rywala. Już chwilę później jednak stracił przewagę, a potem nie utrzymał własnej zagrywki, przegrywając pierwszą partię.

Obraz gry w II secie się nie zmienił. Żaden z tenisistów nie był w stanie przełamać swojego rywala, choć blisko tej sztuki był Kanadyjczyk w 8. gemie. Pomimo dwóch break-pointów Hurkacz utrzymał własne podanie, jednak już przy kolejnej okazji Auger-Aliassim dokończył dzieła zniszczenia, wygrywając całe spotkanie w dwóch setach.

Następnym rywalem Kanadyjczyka, który przed tym turniejem był 57. w rankingu ATP, a zagrał w nim po przejściu kwalifikacji, będzie Gruzin Nikoloz Basilaszwili, który pokonał 7:6 6:3 Robina Haase.