Hubert Hurkacz w 2. rundzie w Miami! Teraz zagra z kolejną gwiazdą

boliver pół godziny temu 0

Bravo Hu Hu,, gratulacje,

Powodzenia dalej,,



Na marginesie,, trybuny puste,, dla kogo ten turniej,,



Inna sprawa to grubasy tak sedzia liniowy jak podajacy pilki,,



Jest faktem ze to kraj yankeesow z Mc do ale powinni zrobic wysilek I wybrac kogos Kto jakos wyglada,,



A moze to figuranci z big size me,,